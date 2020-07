Giulio Raselli e Giulia D’Urso: novità?

La popolare influencer Deianira Marzano riceve proprio in queste ore su Instagram diverse segnalazioni in privato su una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. Chi sono? La coppia composta da Giulio Raselli e Giulia D’Urso.

Difatti molti fan hanno notato in queste ultime ore che i due fidanzati di Uomini e Donne non si seguirebbero più su instagram. Come mai? Un gesto questo che ha fatto molto preoccupare un po tutti, dove sarà la verità?

L’influencer Deianira Marzano, direttamente su instagram, ha rivelato ai suoi follower di aver contattato Giulia D’Urso

Come sanno le cose? Esiste questa crisi o no? No! L’influencer smentisce qualsiasi crisi per la coppia di Uomini e Donne, asserendo schiettamente: “Io l’ho chiesto direttamente in privato a lei…E lei mi ha detto che è tutto ok…Quindi non vedo perchè non crederci…”

Quindi Giulio Raselli e Giulia D’Urso non sono in crisi e non stanno neppure meditando di lasciarsi. L’influencer però afferma “Può succedere che una coppia litighi e poi fanno pace…” Giulia D’Urso del Trono Classico di Uomini e Donne, la quale ha recentemente scritto un post sul suo fidanzato su Instagram, uscirà presto allo scoperto dando una spiegazione ai suoi tanti follower?