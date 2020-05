Giulio e Giulia esaurimento da quarantena: cosa succede all’ex coppia di Uomini e Donne?

Solo pochi mesi fa la scelta del tronista Giulio Raselli a Uomini e Donne è stata Giulia D’Urso. Fra i due si è notata sin da subito lo scoccare della scintilla, la grande complicità e la sintonia. Giulio e Giulia, hanno deciso, di andare subito a convivere insieme, per vivere a pieno la loro storia d’amore.

A conti fatti, questa decisione li ha aiutati a vivere il lockdown l’uno vicino all’altra. “Il mio fidanzato che dopo 45 giorni di quarantena non ce la fa più e prova a farmi fuori durante un selfie” scrive su Instagram l’ex corteggiatrice, pubblicando una foto che li ritrae abbracciati.

Giulia D’Urso sottomessa dal fidanzato Giulio Raselli? La smentita

Giulio Raselli e Giulia D’Urso esaurimento in quarantena

Giulio, in un’intervista al settimanale DiPiù, ha anche ammesso di voler allargare la famiglia, vorrebbe un figlio. Giulia, però, non sembra d’accordo, e scrive una lettera alla testata giornalistica in risposta alla dichiarazione di Giulio: “Giulio, non mi sento ancora pronta per avere un figli. Ho appena ventiquattro anni e, anche se ti amo, vorrei prima realizzarmi nel lavoro come truccatrice”.

“Nonostante i miei dubbi mi sento non solo emozionata, ma anche onorata della tua proposta, perché chiedere a una donna di mettere al mondo un figlio è la dimostrazione di amore più grande che c’è. Ci sarà tempo per fare tutto. Intanto godiamoci la nostra spensieratezza e visto che l’estate è vicina, organizziamo un bel viaggio insieme. La nostra piccola luna di miele”.

Giulio e Giulia: “sottomessa e remissiva”

La bella influencer condivide sempre con i suoi fan i momenti della sua giornata. L’influencer ha postato una stories dove Giulio, con fare insistente, la faceva uscire per fare la spesa e così è andata. Durante una diretta Instagram, poche ore dopo, le sue fan l’hanno attaccata, definendola “sottomessa e remissiva” dicendo: “Credo siate una bellissima coppia. Ma ho l’impressione che tu sia un po’ sottomessa da Giulio”. Smentisce subito Giulia rispondendo che giocare così fa parte della loro relazione e che tra di loro va tutto a gonfie vele.