Adriana Volpe e Andrea Denver dopo il GF Vip, complimenti a ripetizione

I due durante il Grande Fratello erano talmente affiatati che sembrava ci fosse del tenero. Ipotesi sempre smentita da entrambi. Tuttavia il loro legame continua ad essere visibile. Ad Ogni Mattina Andrea Denver e Adriana Volpe hanno fatto una lunga chiacchierata. La conduttrice si è trovata però spiazzata quando Andrea Denver, ha rivisto una foto di loro al GF dove il suo sguardo non era sulla fotocamera ma su Adriana ed ha subito esclamato: “Gli occhi sono caduti sulla mia bellissima partner”.

I complimenti di Andrea Denver ad Adriana durante la puntata di Ogni Mattina sono stati molti.“Bellissima come sempre, scusami ma devo dirlo, non può mancare questo complimento”.

Andrea Denver a Ogni Mattina non teme i commenti del gossip in merito ai suoi complimenti, numerosi, verso la bella Adriana. Durante la trasmissione mostrato lo scatto del GF Vip dei due, Andrea Denver non si è risparmiato con gli apprezzamenti, a quel punto la conduttrice ha cercato di salvare la situazione affermando: “Voi in realtà non sapete che occhi vengono ad Andrea quando ha una videochiamata con la sua fidanzata”.

L’intervista che Adriana ha fatto ad Andrea Denver, ad Ogni Mattina è stata ricca dunque di complimenti.

La famosa conduttrice non si è tirata indietro, ricambiando i complimenti: “Ti ho percepito come una persona autentica, garbata, sei il principe azzurro che tutte le ragazze vorrebbero”. Denver ha subito esclamato che stava per arrossire e i due hanno cercato di cambiare argomento parlando anche della carriera di Andrea. Conclusa l’intervista la conduttrice, ha voluto dimostrare al marito tutto il suo amore grazie ad un messaggio speciale: “Mi permettete di fare un saluto a Roberto? Oggi è il nostro anniversario”.

Tutto bene quello che comincia bene, insomma.