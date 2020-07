La domanda sorge spontanea Giordano Mazzocchi sta insieme a Viktorija Mihajlovic?? Il gossip

Giordano Mazzocchi avrà ritrovato l’amore dopo la rottura con l’ex tronista di Maria De Filippi? Si!Lei è la figlia dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic?, Viktoria. Lo scoop porta il nome del popolare influencer Amedeo Venza direttamente nelle sue storie su instagram, che dichiarando senza esitare afferma: “Nuovo amore all’orizzonte…Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic? avvistati per le strade di Roma in bicicletta fino a tarda notte…”

Sarà davvero amore tra i due? Possono nascere veri amori anche dopo le esperienze di Uomini e donne? Secondo voi vincerà l’amore tra Viktorija Mihajlovic? e Giordano Mazzocchi del Trono Classico di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, flirt in corso per il bel tronista?

Amedeo Venza, sempre su instagram, ha scrutato altri dettagli importanti che riguardano il tronista pubblicando due screen presi dalle storie della probabile coppia in cui ha fatto notare una cosa molto particolare ai suoi follower: “In queste foto postate dai due nei rispettivi profili instagram potete notare l’orologio che indossa lei sembra essere lo stesso che indossa lui…”

Indizio rivelatore:l’orologio!

Un indizio rivelatore? Forse l’ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne e questa ragazza possano aver passato una serata piacevole insieme? Quale sarà la verità? Tutti si chiedono se il tronista più bello di Italia e Viktorija Mihajlovic, ex naufraga dell’isola dei famosi, hanno un rapporto basato sull’amore o se è solo amicizia tra loro! “Molti pensano che sia sbocciato l’amore tra Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic?…Oppure sarà solo amicizia?” I due verranno presto allo scoperto?