Giulio Berruti e Maria Elena Boschi stanno insieme paparazzati più volte, la coppia conferma l’amore provato in tv

Gossip – Roma 6 luglio 2020: la notizia non ha sorpreso troppo quanti già sospettavano dell’amore provato da Giulio Berruti per Maria Elena Boschi! La conferma tanto attesa è stata data oggi, durante la puntata di C’è tempo per… dove Berruti ha confessato ai conduttori Anna Falchi e Beppe Convenrtini di essere innamorato.

Giulio Berruti e la fidanzata Maria Elena Boschi sono stati paparazzati più volte nelle ultime settimane senza nessuna dichiarazione speciale in tv, ma il loro amore è stato dichiarato in diretta durante il collegamento con il programma di Raiuno.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi stanno insieme

Gossip: Vediamo insieme la dichiarazione dell’attore durante la puntata, accanto alle parole rivolte, seppur in modo molto timido , ad Anna Falchi :

“E’ inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto ma non dico nulla di più…. mi vendicherò per la tua domanda”

Auguri alla coppia Berruti Boschi!

Gossip: ricordiamoci che Berruti è un attore di successo ma in amore a quanto pare non finge! Alla fine questo bel sentimento è venuto a galla e siamo sicuri che i prossimi giorni saranno per lui liberatori nonostante tutto!

Facciamo un grande imbocca al lupo a questa bella coppia, augurandogli un’ estate serena a prova di gossip! D’altra parte c’è sempre tempo per litigare!