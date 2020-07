Andrea Delogu e Marcello Masi al timone de “La Vita in Diretta Estate 2020”. Alessandro Cecchi Paone dice la sua sulla Delogu

TV show: Andrea Delogu e Marcello Masi alla conduzione dello storico contenitore popolare della Rai ” LAVita in Diretta” edizione estiva. Andrea Delogu accusata, ma nella sua rubrica “La posta di Cecchi Paone” sul settimanale Nuovo Tv, il noto giornalista esprime la sua opinione.

Sulla conduttrice del contenitore Rai, Andrea Delogu dichiara: “Forse Andrea è stata scelta per un contenitore popolare del pomeriggio estivo per avviarla verso un nuovo percorso professionale…Questo le chiederà mutamenti di modi, stili e linguaggi”.

TV show: Andrea Delogu accusata secondo una telespettatrice

TV show: Tamara da Firenze, telespettatrice de “La Vita in Diretta Estate 2020” e lettrice di Nuovo Tv, nella rubrica di Cecchi Paone pone una domanda a quest’ultimo e gli chiede: “Come può essere adatta ad un format pacato e sobrio? Ho seguito Andrea Delogu in altri programmi in passato. Non mi piace molto come compagna d’avventura di Marcello Masi a La vita in diretta estate“.

Continuando la sua lettera Tamara dopo essersi espressa su la Delogu ha voluto dire la sua anche su Masi, co-conduttore del contenitore, dichiarando: “Lui mi piace molto alla guida del programma, sono contenta di vederlo“.

“Andrea è brava e finora si è messa alla prova…”

TV show: il giornalista Alessandro Cecchi Paone risponde sulla Delogu: “Andrea è brava e finora si è messa alla prova in programmi diversi e con un tipo di pubblico differente da quello de La vita in diretta“, aggiungendo di seguito: “Se non mi sbaglio, in autunno le vedremo fare altro su Rai 1“.