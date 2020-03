View this post on Instagram

In questi giorni di lontananza non facciamo altro che inviarci foto e video della nostra rispettiva quotidianità .. per tenerci compagnia e condividere insieme le giornate .. per sentirci vicine pur essendo lontane ?? Sfogliando la galleria abbiamo trovato momenti indimenticabili che vogliamo condividere con voi. La prima ecografia dove finalmente siamo riuscite a vederti bene ( più o meno dato che ballavi come una matta)??? Nella seconda immagine è zia Giuli commossa dopo aver ricevuto il video (visibilmente in lacrime???) La terza immagine l'ho scattata io (zia Giuli) la prima volta che ho accompagnato la mami e il Papi per vederti anche io dal vivo ?? Ti aspettiamo con grande gioia ?? piccolo fagiolino ?? ti amiamo già tutti!???