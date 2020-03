Ultime Notizie, Gossip, news: Beatrice Valli e Cristina Marino entrano all’ottavo mese di gravidanza

Gossip: Beatrice Valli e Cristina Marino incinta condividono su Instagram le stesse emozioni. Le future mamme si dilettano a pubblicare sui social i momenti più salienti della loro giornata. Pancioni in bella vista per la compagna di Marco Fantini e di Luca Argentero. La Valli ha annunciato di essere alla 32esima settimana di gravidanza e la Marino dovrebbe trovarsi alle stesse settimane. Il parto per entrambe è previsto per il mese di maggio. Beatrice Valli fa notare ai fan che il pancione comincia ad essere un po’ ingombrante. “A parte questo top non mi entra più nulla” scrive sui social mostrando uno scatto.

Cristina Marino commenta con un emoticon a forma di cuore e la compagna di Fantini replica con due cuori. “Preparata la valigia per il parto?” commentano i fan. Anche Cristina Marino mostra ai suoi followers le sue curve arrotondate dalla gravidanza. “Che bella che sei, la gravidanza ti rende ancora più bella” commentano i fan. Entrambe condividono lo stesso periodo del parto che avverrà nel mese di maggio.

Mentre Marco Fantini si prepara ad abbracciare il suo secondo figlio, per Luca Argentero sarà un’esperienza nuova di zecca. L’attore è fermo con le riprese delle ultime riprese della fiction “Nelle tue mani” a causa dell’emergenza Coronavirus. Al settimanale DiPiù ha rivelato: “Sono ottimista, niente e nessuno rovinerà la felicità per questo momento”.