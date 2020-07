Notizie gossip, Giulia Montanarini ha partorito, è nata Alice la prima figlia della ex Uomini e Donne

Notizie gossip: Roma 11-07-2020 Giulia Montanarini popolare per essere l’ex tronista di “Uomini e Donne” e letterina del programma “Passaparola”, si è legata ormai da cinque anni a un medico romano. Quale occasione migliore per rafforzare la loro vita di coppia se non con un figlio?

Giulia Montanarini ha partorito la sua primogenita

Notizie gossip: Esatto è proprio così! Giulia su Instagram prima ha postato una sua foto in cui abbraccia la sua piccola di cui mostra solo la manina e successivamente scatta una foto in cui si vedono le dita della bimba tra quelle di un uomo, presumibilmente il papà.Che scena dolce e memorabile!

L’arrivo di Alice è stato tanto voluto quanto inaspettato. Giulia, infatti, ha assicurato di non aver fatto nessuna cura ormonale.

La bimba è nata in seguito ad una cura o è stato un concepimento naturale?

Notizie gossip: Le dichiarazioni di Giulia smentiscono quanti hanno insinuato che avesse avuto una gravidanza artificiale «L’ho concepita naturalmente – aveva fatto sapere qualche mese fa in un’intervista a Diva e Donna – Ci abbiamo provato ed è arrivata al primo colpo».

Auguri a Giulia Montanarini e alla sua bimba Alice!

Notizie gossip: Un grande imbocca al lupo all‘ex tronista Giulia Montanarini, alla quale auguriamo un avvenire splendido, insieme alla sua bimba Alice, nata ormai da qualche giorno e fortunatamente salva da qualsiasi malattia legata al covid!