Gossip ultima ora, Marica Pellegrinelli ex moglie di Eros Ramazzotti chiude le vecchie storie, ora ha un nuovo amore…

Gossip ultima ora – Roma 11-07-2020 Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari, sarà vero amore? Marica ha un nuovo fidanzato: si chiama Paul Ferrari, ha 30 anni e sembra essere il tipo giusto per lei. Molti gli interessi in comune come le origini bergamasche e il mestiere di modello di intim. Ha occhi verdi, aria mediterranea, altezza, circa un metro e novanta.

Nelle foto scattate dal giornale “Oggi” sono sempre insieme ,smartphone a parte. Le serate sono all’insegna della passione: baci scenografici, passeggiate romantiche per la periferia deserta di Milano. Solo per qualche secondo guardano il cellulare, giusto per qualche secondo, ma il cuore non duole e le mani restano strette le une nelle altre

.

Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari stanno insieme

Gossip ultima ora: Una storia da favola la loro, Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari si sono conosciuti sul set paradisiaco di una pubblicità e a fine maggio hanno preso un aereo per Panarea! Hanno posato con i costumi di Kampos, di lì è nato tutto!

All’epoca, la modella ha incassato numerose critiche di non pochi “quarantenati”: sui social le rimproverarono di aver viaggiato in barba al lockdown e lei fu costretta a sbandierare «un permesso di lavoro per 72 ore e il tampone negativo». Da allora, la coppia non si è più lasciata, auguri!