Anna Falchi nuovo amore e la Falchi torna a far parlare di se grazie al piccolo schermo, negli ultimi anni era un po' scomparsa dalla televisione, sebbene avesse comunque ricoperto dei ruoli su altre reti. Una seconda gavetta, l'ha definita, che però le ha permesso di ritornare a galla e che non vuole rinnegare.

L’intervista concessa al settimanale Voi, l’ex modella confessa: “In tutti questi anni non ho mai smesso di lavorare e l’ho potuto con grande armonia e serenità perché sapevo di avere mia madre dalla mia parte”.

Anna Falchi e il fidanzamento con Andrea Ruggieri: periodo di serenità

se sul piano professionale l'ex modella può sentirsi pienamente realizzata, grazie all'opportunità che le ha concesso la Rai di tornare protagonista con C'è tempo per…, dal punto di vista sentimentale Anna vive l'amore e la serenità con il fidanzato Andrea Ruggieri da qualche tempo .La coppia è in equilibrio grazie a un segreto: la distanza.

Anna Falchi nuovo amore e complice la quarantena è stata l'equilibrio di coppia

No! Assolutamente persino dopo la quarantena, infatti, Anna e Andrea hanno continuato a vivere in due case diverse. Nell'intervista su Voi, Anna Falchi afferma: Non abitiamo insieme. Ma la cosa non ci pesa. Anzi, direi che abbiamo raggiunto un perfetto equilibrio.

Ora Anna Falchi è concentrata sul suo nuovo lavoro, la sfera professionale ora ha la priorità, avanti tutta con "C'è tempo per…" allora!