Maria De Filippi torna in studio con “Uomini e Donne” in versione originale nella fase 2

Uomini e Donne news: Finalmente una bella notizia. Oggi Uomini e Donne torna in versione originale. Riapre lo studio del programma di Maria De Filippi, dedicato alla ricerca dell’amore, tramite troniste, tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, dame e cavalieri. Nelle ultime due settimane la trasmissione aveva cambiato veste, diventando 2.0.

Il corteggiamento non veniva fatto come sempre in studio, ma si era trasformato in una veste epistolare, tramite chat. Versione questa, non ben accettata dagli appassionati del programma, anche se la padrona di casa si è dichiarata soddisfatta degli ascolti, che si sono posizionati tra il 10 ed il 16%.

Uomini e Donne news torna Maria De Filippi

Chissà come ci aspetterà oggi, lunedì 4 maggio 2020. La dama Gemma incontrerà Occhi Blu, corteggiatore via web che ha dichiarato di avere 26 anni d’età, oppure Sirius? La tronista Giovanna, che ha dichiarato di aver scoperto tramite questa versione 2.0 il vero corteggiamento, molto probabilmente conoscerà l’Alchimista, nickname del suo corteggiatore virtuale.

Il programma tornerà in studio, ma sempre nel rispetto delle regole della fase 2, con il distanziamento sociale e con persone provenienti da Roma o dal Lazio al massimo. Secondo alcune indiscrezioni, ad andare in onda oggi, sarà il torno classico, con Giovanna Abate affiancata da Carlo Pietropoli.

Per rispettare le distanza di sicurezza, alcune corteggiatrici saranno in collegamento con la webcam. Assenti al trono classico invece saranno Sara Shaimi e Daniele Dal Moro. Ancora da capire se i due torneranno nel programma in corso o direttamente a settembre.