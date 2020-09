Giorgia Palmas ha partorito, Filippo Magnini è papà: “E’ nata Mia”, l’annuncio del parto su IG, poche parole ma molta emozione

Gossip. News: Giorgia Palmas ha partorito, il 25 Settembre 2020 è nata la figlia Mia, Magnini è papà. La Palmas ha condiviso con i suoi fan molti momenti della propria gravidanza, aggiornandoli ed informandoli in continuazione.

Ed è stato proprio su Instagram che i neo genitori hanno voluto dare la notizia della nascita a fan ed amici postando uno scatto della piccola Mia e scrivendo in didascalia una dedica emozionante e colma d’amore per la piccola.

Giorgia Palmas e Magnini hanno annunciato la nascita della figlia Mia: “Oggi è un giorno meraviglioso…”

Giorgia Palmas ha partorito: Filippo Magnini: “E’ nata Mia”

Giorgia Palmas e Magnini hanno annunciato la nascita della figlia Mia sui social attraverso un post dove pubblicano uno scatto della piccola e le dedicano dolci parole in didascalia: “Mia. Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi”.

“Amore puro”

“Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare. Mia Magnini 25/09/20203,670 kg di Amore puro”. Giorgia Palmas ha partorito e il post del parto è diventato subito virale collezionando oltre 220.000 like e 13.000 messaggi auguri.