Giorgia Palmas torna in TV col pancione, Filippo al settimo cielo per la figlia

Giorgia Palmas torna in TV in grande stile e col pancione mentre Filippo Magnini freme in attesa della nascita della loro figlia

Giorgia Palmas torna in TV in grande stile. I fan di Milan Channel e dell’ex velina, infatti non vedono di ammirarla col Pancione. Nel frattempo Filippo Magnini attraverso i social rivela il sesso del bebé e freme per il suo arrivo.

Giorgia Palmas (showgirl) e Filippo Magnini (ex nuotatore) si sono conosciuti nel 2018 e da lì è nato il loro amore, con un colpo di fulmine! Mesi fa l’annuncio della gravidanza. Il parto è previsto per fine Agosto ma i futuri genitori sono già trepidanti ed ansiosi di conoscere il loro bambino. Seguitissimi entrambi sui social mantengono aggiornati i loro fan tra lo shopping e l’avanzamento della gravidanza. Di pochi giorni fa il post che ha fatto letteralmente impazzire il web. Magnini svela il sesso del bambino.

Filippo Magnini non resiste e sui social rivela il sesso del bambino:”Non vedo l’ora di conoscerti…..”

L’annuncio del sesso da parte di Magnini arriva su Instagram, dove l’ex nuotatore pubblica la foto dell’ecografia del bambino. Il compagno della showgirl, in un affermazione che appare come un urlo di gioia, annuncia: “Non vedo l’ora di conoscerti, mia principessina. Già ti Amo!”. Fiocco Rosa quindi a casa Magnini Palmas!!!!! Emozionatissimi per l’arrivo della loro principessa i due genitori non stanno più nella pelle. All’inizio avevano tenuto la gravidanza segreta durante il lockdown per poi annunciare la lieta novella a fine quarantena.

(Foto Milan Channel) Giorgia Palmas torna in TV in grande stile e col pancione mentre Filippo Magnini freme in attesa della nascita della loro figlia

Giorgia Palmas al settimo mese torna a lavorare in tv

Giunta al settimo mese di gravidanza, Giorgia Palmas torna in TV, a lavoro con l’inizio del campionato con Milan Channel. Pochi giorni fa su Instagram, dopo l’annuncio di Filippo Magnini, anche l’ex velina ha riservato parole dolcissime alla nascitura scrivendo: “Ancora i nostri occhi non si sono incontrati. Eppure io già ti conosco, e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua vita che cresce dentro di me. Ogni tuo calcetto strappa un sorriso. ‘Ehi mamma sono qui, arrivo’. È tutto incredibile, così naturale e così perfetto“. Ad unirsi al grido di gioia dei futuri genitori anche la primogenita della Palmas che attende con ansia l’arrivo della sorellina.