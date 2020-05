Giorgia Palmas e Magnini a Verissimo parlano della gravidanza (VIDEO)

Dopo l’annuncio Giorgia Palmas e Filippo Magnini tornano a parlare della gravidanza con Silvia Toffanin

Gossip TV – Giorgia Palmas è incita e Filippo Magnini a Verissimo esprime tutta la sua emozione. La coppia Giorgia Palmas e Magnini dopo aver dato l’annuncio su Instagram, torna a parlare della gravidanza con la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. Giorgia Palmas e Filippo appaiono molto emozionati e la gioia sprizza da ogni poro e inizia così il collegamento: “Eccoci qua… Sorpresa!!! Questa è la nostra grande sorpresa. Devo dire che siamo molto felici e emozionati, stiamo vivendo un periodo indimenticabile…”.

Giorgia Palmas incita e Filippo Magnini non sta nella pelle e in collegamento si vede il carico di emozione: “E’ Indescrivibile!!!!”. Giorgia continua: “Indescrivibile è vero… Silvia poi tu lo sai sei mamma, si fa fatica a trovare le parole per descrivere le emozioni che si provano… però siamo davvero al settimo cielo“.

Verissimo, Filippo Magnini e Giorgia Palmas: “Siamo davvero al settimo cielo”

Giorgia Palmas e Magnini a Verissimo parlano della gravidanza

Gossip TV – Filippo Magnini e Giorgia Palmas: “Ci stiamo godendo ogni istante della gravidanza”. Filippo scherzando: “Ehhh io che sono un chiacchierone ho perso la parola. Un’emozione forte, capisci il senso della vita, questo quello che ho provato subito oltre ai pianti… io sono felicissimo, noi siamo felicissimi”.

Durante il video messaggio per Silvia Toffanin, Giorgia Palmas fa riferimento più volte alla sua primogenita Sofia. L’ex velina di Striscia la Notizia è già diventata mamma in passato. Sua figlia Sofia è nata dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini.

Nel messaggio la Palmas afferma: “Sofia è felicissima, sta vivendo un momento meraviglioso, anche lei è al settimo cielo…insomma non potevamo chiedere di meglio in questo momento, anzi in questo momento… “, neanche a farlo apposta all’unisono: “In questo momento particolare ci stiamo godendo ogni istante”. Più feeling di così…

La gravidanza di Giorgia Palmas e Filippo Magnini emozionatissimo

Gossip TV – Sorrisi emozioni e amore, tutto concentrato in un frame di circa due minuti per Filippo e Giorgia. I due futuri genitori non stanno più nella pelle, emozionatissimi per l’arrivo dell’erede si vivono la gravidanza minuto per minuto aiutati anche dalla quarantena.

Giorgia Palmas e Magnini si congedano con un saluto a Silvia Toffanin e al pubblico mostrando vedere il pancione di Giorgia in diretta live. Di seguito il (VIDEO) di Filippo Magnini e Giorgia per Verissimo.