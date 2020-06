Gossip, Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca incinta criticata per la dolcezza della foto?

Gossip – Cerchiamo di essere precisi, stiamo parlando di Gianluca Vacchi, nato a Bologna nel 1967 sotto il segno del Leone e di Sharon, la sua dolce metà! Recentemente Sharon è stata criticata per le smagliature ma questo non l’ha scalfita minimamente anzi ha reagito in modo esemplare dichiarando:

“L’ultima volta che ho pubblicato una foto in bikini ho ricevuto così tanti commenti sulle mie smagliature e onestamente ciò mi ha reso felice. Ora più che mai, sono orgogliosa del mio corpo e di cosa è capace di fare. Sto crescendo un altro essere umano dentro di me, che miracolo!”

In questa foto dolcissima, Gianluca Vacchi è appoggiato sul pancione di Sharon

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca incinta

Sharon Fonseca incinta al terzo mese di gravidanza

Gossip – Come sanno in molti Gianluca nasce da una famiglia bolognese benestante e ostenta facilmente la sua ricchezza, probabile motivo per cui sono molte le persone invidiando Sharon, sopratutto in questo periodo che è al terzo mese di gravidanza.

L’avranno forse attaccata cercando di ledere la sua immagine di donna? Pura invidia? Il popolo dei social ha fallito miseramente perchè Sharon ha reagito con carattere e grinta. Auguriamo dei mesi stupendi ai futuri genitori Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca!