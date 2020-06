Il nuovo show di Carlo Conti arriva in TV. Il conduttore svela i concorrenti della prima puntata

Tempi fa era stato annunciato il nuovo progetto televisivo di Rai 1. Si tratta del programma condotto da Carlo Conti, Top 10. Il game show è basato sulle classifiche. I protagonisti saranno volti noti del cinema, della televisione, dello sport,… Lo show andrà in onda domani, 14 giugno, in prima serata, su Rai 1.

Come anticipato in precedenza, Top 10 avrà due squadre per ogni puntata. Ogni squadra sarà composta da tre concorrenti famosi che dovranno indovinare le posizioni di varie classifiche riguardanti i più svariati argomenti. Ma chi saranno i primi concorrenti? In una puntata de La Vita In Diretta, il conduttore ha rivelato i nomi dei partecipanti.

“Principi abusivi” e “Don Matteo”: le squadre della prima puntata di Top 10 insieme a due ospiti importanti

Carlo Conti, ospite a La Vita In Diretta venerdì 12 giugno, ha descritto come sarà il suo nuovo programma senza limitarsi dal fornire qualche rivelazione. Il conduttore, infatti, ha rivelato chi saranno i Vip che inaugureranno il game show. “Principi abusivi” e “Don Matteo” sono i nomi delle due squadre, che si rifanno rispettivamente: al film di Alessandro Siani e alla famosa e longeva fiction di RAI 1. I componenti delle squadre saranno i loro interpreti. La squadra dei “Principi Abusivi” sarà composta da: Alessandro Siani, Christian De Sica e Serena Autieri. Invece, quella di “Don Matteo” avrà: Nino Frassica, Flavio Insinna e Maria Chiara Giannetta.

Inoltre, Carlo Conti ha anticipato che Top 10 avrà due ospiti importanti: Roberto Mancini e Massimo Ranieri. A proposito del cantautore, il conduttore ha rivelato: “faremo una classifica delle sue canzoni”.

Carlo Conti invita Lorella Cuccarini e Alberto Matano…e la loro diatriba?

Il conduttore, parlando dei concorrenti ha anche invitato Lorella Cuccarini e Alberto Matano. “Potreste venire a formare la squadra de La vita in diretta“, ha affermato Carlo Conti. I conduttori del talk show pomeridiano di Rai 1 hanno affermato di non vedere l’ora che inizi Top 10.

In merito all’invito di Conti, invece, sono stati ben muti. Li vedremo come concorrenti del nuovo game show di Rai 1? Potrebbe essere una buona occasione per mettere da parte la diatriba tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che sta tanto facendo discutere il web.