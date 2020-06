Francesco Sarcina rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Clizia Incorvaia e sulla storia della sua ex con Paolo Ciavarro

La fine del matrimonio tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia non si può definire proprio rose e fiori, anzi, più come una “Guerra dei Roses“. Il loro continuo punzecchiarsi con frecciatine velenose ha scatenato i gossip che per molto tempo hanno avuto da dire su di loro. Soprattutto dopo l’esplosione d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, ha sempre evitato di commentare la sua ex, anche e soprattutto quando è entrata nel cast del Grande Fratello Vip. Ciò che è accaduto nel reality tra l’influencer e il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è storia. A tal proposito, il cantante decide oggi di rompere il silenzio sulla rottura del suo matrimonio e sulla sua ex in generale, rilasciando un’intervista a Radio Rai 2 per “I Lunatici”.

Sarcina ai microfoni de “I Lunatici”:”Questa è un’epoca narcisista…..”

Intervistato da “I Lunatici“, il frontman de Le Vibrazioni esordisce così: “Questa è un’epoca narcisista. Tendiamo ad apparire fighi, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza“. Francesco Sarcina prosegue poi entrando nel vivo del suo matrimonio e rapporto con la Clizia Incorvaia: “Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto“.

Inoltre, il cantante rivela il motivo che gli ha fatto vivere il lockdown lontano da sua figlia Nina. “La piccola l’ho rivista solo da pochi giorni”, esordisce Francesco, poi prosegue: “non l’ho vista per tre mesi e mezzo, è angosciante non poter vedere la tua piccolina per così tanto tempo. Era in Sicilia con la madre, comunque circondata da amore“.

Sarcina a “I Lunatici” si racconta come padre

Francesco Sarcina (che ha annunciato il nuovo tour de Le Vibrazioni), dopo aver parlato della sua ex e della fine del suo matrimonio, si racconta come padre di Nina, figlia avuta proprio da Clizia Incorvaia. Parla anche di Tobia, figlio di una precedente relazione: “Ho dei figli meravigliosi e cerco sempre di fare il papà alla grande, anche facendo stare insieme i miei figli quando li ho. Anche Tobia ha avuto difficoltà nel non poter vedere la sorella“.