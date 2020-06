Sabrina Ferilli al Grande Fratello Vip 5 come opinionista? Indiscrezione

Dopo il successo inaspettato in giuria ad “Amici Speciali” e “Tu si que Vales” Sabrina Ferilli potrebbe approdare al Grande Fratello Vip 5

Sabrina Ferilli, una delle attrici italiane più amate, recentemente ha dimostrato di avere un talento innato anche nel ruolo di giurata, dote che potrebbe condurla al Grande Fratello Vip 5. Il suo successo come giudice, iniziato con Tu Si Que Vales e confermato poi in Amici Speciali, altro non ha fatto che scatenare una Ferilli mania.

Tutti vogliono la Ferilli

Tutti la vogliono! Ne sa qualcosa Alberto Dandolo. Lo spietato giornalista temuto da tutti i vip. Egli, nella sua consueta rubrica di gossip sul settimanale Oggi, dichiara:”Tutti vogliono Sabrina Ferilli“. Dandolo, poi continua:”Si sussurra che gli autori di una nota trasmissione Tv stiano facendo di tutto per ingaggiare l’attrice come opinionista di punta…Di quale programma si tratta? Ah saperlo…“

Grande Fratello Vip, Sabrina Ferilli accanto a Pupo nel reality del GF VIP?

Mentre le indiscrezioni sul futuro televisivo della Ferilli diventano sempre più pressanti, in molti hanno fatto un collegamento fra la notizia di una possibile nuova proposta come opinionista per l’attrice ed il posto vacante, sempre nel medesimo ruolo, nel reality di Alfonso Signorini. Qualcuno dovrebbe, infatti, spalleggiare Pupo nella prossima edizione del Grande Fratello Vip 5. Le voci di corridoio sul personaggio da affiancare al cantante sono state molteplici, tra queste spuntò anche il nome di Giulia De Lellis. Ma, visto il successo di Sabrina e le ultime indiscrezioni che la riguardano, quale sarà la verità? Qualora l’indiscrezione sulla diva romana riguardasse proprio il reality, la Ferilli accetterà? Quale sarà il destino di una delle attrici più belle d’Italia?