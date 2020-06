Tour le vibrazioni 2020: il cantante Francesco Sarcina dopo il gossip torna in concerto le vibrazioni 2020

Incominciamo col dire che è confermata la prima data del tour estivo delle Vibrazioni: il 12 Luglio a Roma. Tornando al cantante Sarcina e al gossip, sembra che il leader de ‘Le Vibrazioni’ ed ex marito di Clizia Incorvaia, abbia lanciato una bella frecciatina a tutti quelli che stanno sempre sui social.

Tuttavia, questo sfogo non ha influito minimamente in modo negativo sulla carriera del cantante che con il suo gruppo “Le Vibrazioni” annunciano il loro ritorno live questa estate con il summer tour.

La prima tappa confermata sarà il 12 luglio 2020 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ovviamente, tutti i concerti saranno svolti secondo le norme sanitarie adatte previste per arginare il Corona Virus.

Concerto le vibrazioni 2020: nel frattempo, godiamoci il singolo delle Vibrazioni “Per fare l’amore” allegro, estivo, spensierato. Gli autori del brano sono Francesco Sarcina, Roberto Casalino e Davide Simonetta. Le Vibrazioni non sbagliano mai, sarà anche questa una canzone tormentone dell’estate 2020?

Domanda retorica ovviamente, certo che si! Siete d’accordo? Un grande augurio di positività alle Vibrazioni e al tour che partirà tra qualche giorno. “Per fare l’amore” ascoltate Le Vibrazioni, questo il loro ultimo brano! Leggete con attenzione il testo della canzone, consiglia seriamente bene o male “Come fare l’amore?”.

Un grande imbocca al lupo a tutti i musicisti e al pubblico. Il Coronavirus non ha fermato la musica, nemmeno in estate! Si sa, quando un gruppo vale, i fan ringraziano e non vedono l’ora di tornare a fare il tifo per i loro beniamini! Forza, forza, la musica dal vivo è appena ripartita e siamo tutti elettrici al solo pensiero di tornare a sostenere gli artisti che più amiamo!