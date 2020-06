Bianca Guaccero innamorata? Scrive: "Quando non mi sentirò più sola"

Bianca Guaccero sale sul “bancone” tra gossip e pettegolezzi: è innamorata?

Ebbene si, sembra che Bianca Guaccero sia salita sul “bancone” durante la diretta con Striscia la Notizia, è innamorata?. Suo malgrado, la conduttrice di Detto Fatto, programma di Rai 2, è stata protagonista del tg satirico di Canale 5. Nella puntata di giovedì 25 giugno, Gerry Scotti e Michelle Hunziker parlano proprio di lei. Come mai?

Bianca Guaccero e l’amore

Il gossip vedrebbe la conduttrice legata al calciatore dell’ex Milan, Adil Rami il quale le ha dedicato proprio alla un videomessaggio, trasmesso a sorpresa proprio durante una puntata di Detto Fatto, qualche tempo fa.

Un gesto romantico,quello compiuto dal calciatore nei confronti della bella Bianca?

Tutti vogliono saperne di più compresi Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Infatti “questo strano caso” vale a Bianca il primo posto nella rubrica “Spetteguless“. Lanciando il servizio, si interrogano: riuscirà il calciatore a conquistare la bellissima conduttrice? Chissà…Come andarà a finire tra i due?

Rivelazione su Instagram:”Quando non mi sentirò più sola”

Prima dell’esplosione del gossip per mezzo di Striscia La Notizia ricordiamoci che qualche giorno fa Bianca Guaccero, aveva condiviso su Instagram un post malinconico: «Quando non mi sentirò più sola…». Fan preoccupati. La conduttrice dello show di Rai2 (che non voleva fare più programmi sulla sua vita sentimentale) scrive parole toccanti che hanno colpito i follower, ma qualcuno ha pensato anche che Bianca Guaccero si sia innamorata.

«Capiró di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola. Anche se sola ce la faccio. Che poi non è vero che ce la faccio sempre». La conduttrice, separata dall’ex marito Dario Acocella, ha una figlia, Alice, sarà per questo che è molto cauta con Adil Rami?