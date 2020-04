Tempation Island news, Lara Zorzetto ultime notizie sulla gravidanza. Il primo figlio con il fidanzato Mattia Monaci sarà un maschio

Ultime notizie gossip – Il primo figlio di Lara Zorzetto sarà un maschio. Questa è la notizia da lei annunciata oggi alle 12. “ll nostro mondo si tinge di azzurro ma tranquille il rosa non mancherà mai nel mio mondo è in quello di Trilly che come vedete e ben presente ahahahaha, da sola giuro si è seduta lì e non si è più mossa.

Ragazze ora posso dirvelo, dopo averlo detto a mamme, papà, zii, prozii, cugini, bis nonno e nonne, amiche ecc.. è un Maschiettoooooo. Non vi dico che felice era Matti (se lo sentiva diceva ahaha). Comunque domani chiacchieriamo un bel po’ e vi racconto come gli ho raccontato e annunciato il tutto” scrive l’ex protagonista di Temptation Island con grande entusiasmo.

Notizie gossip – La Zorzetto, incinta del primo figlio dal fidanzato Mattia Monaci, pubblica una foto immersa in tantissimi palloncini azzurri. Dopo aver svelato il sesso del bambino, che sarà un bel maschietto, aggiorna le fan sui capi di abbigliamento moda infanzia. “L’abito azzurro, che devo dire… è bellissimo. In settimana ve lo mostro bene. I palloncini se li cercate, curiosare qui… ve li spediscono in super fretta”.

Guendalina Canessa scrive: “Maschiettoooooo che bellooooooooo!!”

Ultime notizie gossip – Tra i tantissimi auguri tra i commenti dei fan, c’è anche quello di Guendalina Canessa che scrive: “Maschiettoooooo che bellooooooooo!! Tanto emozionata per te, congratulazioni baby”. L’ex protagonista di Temptation Island Lara e Mattia diventeranno presto genitori del primo figlio, un maschio, che stravolgerà la loro vita e tutto sarà bellissimo!