Demi Moore notizie: bionda è irriconoscibile nella fiction Brave New World

Demi Moore notizie – Demetria Gene Guynes, più famosa come Demi Moore, è un’attrice e produttrice cinematografica statunitense. A 57 anni, Demi Moore stupisce sempre con i suoi look cinematografici. L’attrice torna a sorprendere il pubblico presentandosi con i capelli biondo platino alla prima del trailer della nuova serie “Brave New World”, ispirata al famoso romanzo di Aldous Huxley del 1932 “Il mondo nuovo”.

Memorabile quando si era rasata a zero per interpretare il soldato Jane. Ora, invece, sempre per esigenze di copione, diventa una bellissima bionda. La Moore è stata sposata con l’attore Bruce Willis e dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Rumer Gleen, Scout LaRue e Tallulah Belle.

Di recente è stata anche protagonista di un gossip secondo il quale potrebbe esserci un riavvicinamento all’ex marito Bruce Willis, attualmente sposato con Emma Heming.

Demi Moore notizie – L’attrice si fa bionda per interpretare il suo nuovo ruolo nella fiction futuristica. La serie sarà ambientata in una una società utopistica New London che, ha raggiunto l’armonia rendendo fuorilegge la monogamia, i soldi, la famiglia, la privacy e l’assunzione di una droga selvaggia chiamata Soma. Ma fuori dalle mura della comunità si trovano le Terre Selvagge, dove Linda è stata esiliata quando è rimasta incinta.

A New London è stata infatti eliminata la necessità del parto creando geneticamente i bambini in un laboratorio. Suo figlio John the Savage, ormai adulto, vorrebbe tornare nella loro patria idilliaca ma Linda lo mette in guardia: “Non c’è dolore lì, John. Nessun timore e io non voglio questo per te…”.

Demi Moore notizie: l’attrice americana in versione bionda nella nuova fiction Brave New World, nel trailer italiano è irriconoscibile. Nel corso della sua carriera, la Moore, ci ha abituati ai suoi molteplici cambiamenti di Look. L’attrice, infatti, si è proposta ai suoi fan in varie versioni: dal caschetto nero di “Ghost Fantasma”, alla testa rasata di “Soldato Jane”.

La sua indiscutibile bellezza e il suo fascino hanno sempre vinto. Impegnata nel ruolo di Linda, la Moore, sfoggia la sua chioma bionda. Il fotogramma che la ritrae spopola subito sul web, una nuova versione per l’affascinante attrice.