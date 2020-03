Ultime Notizie, Paolo Bonolis si arrabbia per la sospensione di Avanti Un Altro. Mediaset ha deciso di sospendere il programma tv a quiz, Paolo Bonolis oggi ha tuonato da Instagram. Vediamo le ultime news

Ultime News – I protagonisti Paolo Bonis e Luca Laurenti oggi sono furiosi per la decisione presa da Mediaset di sospendere il programma televisivo Avanti Un Altro. Oggi Bonolis a dir poco arrabbiato, chiede alla Produzione, il motivo per la quale è stata presa questa decisione e sul profilo Istagram ha postato il c.s. di casa Mediaset. Di seguito, sotto, possiamo vedere la reazione del conduttore televisivo: «Perché interromperci quando il prodotto è completo?». Replica Bonolis. Vediamo le ultime notizie su questa querelle.

Paolo Bonolis Avanti un Altro, perchè è stato sospeso?

Avanti un Altro – La sospensione di Mediaset per rispondere all’emergenza Coronavirus, del suo programma non è stata apprezzata. Perché mandare in onda le repliche, a partire da lunedì 16 marzo? Il conduttore ha voluto condividere con i suoi fan ill suo risentimento, pubblicato su Instagram la sua lettera di risposta alla produzione.

Paolo Bonils Avanti un Altro sospeso

Avanti un Altro Paolo Bonolis ultime notizie:”Cari amici, ecco la mia risposta al comunicato stampa di Mediaset” scrive su Instagram Bonolis pubblicando una copia della lettera. «Prendo atto della decisione aziendale ma leggo nel loro testo la seguente frase: “le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno appena la situazione lo consentirà.” Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah».

Le repliche di Avanti un Altro

I fan condividono le motivazioni di Paolo Bonolis e commentano: “Hai ragione! Perché togliere questi momenti di leggerezza e sorrisi in un momento come questo? assurdo”, “Bravo Paolo Bonolis. Chiama direttamente Piersilvio perchè non si spiega questa cosa”, “Noooo perché? Almeno in queste giornate tristi ed infinite un’ora di leggerezza e risate erano d’aiuto. Vi prego tornate subito”.