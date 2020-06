Eva Riccobono incinta di Matteo Ceccarini presto genitori e dopo l’annuncio della seconda gravidanza avvenuto lo scorso aprile la coppia aspetta trepidante l’arrivo della cicogna

Gossip, Eva Riccobono incita per la seconda volta, a 37 anni la modella palermitana sta per diventare mamma per la seconda. Assieme al futuro papà Matteo Ceccarini, con il quale ha già un figlio Leo nato del 2014, insieme da 16 anni hanno deciso di allargare la famiglia. Ad oggi 19 giugno 2020, sono ancora top secret il nome e il sesso del secondo figlio della coppia.

L’annuncio dell’arrivo della seconda cicogna avvenuto tramite i social dove in uno scatto in vasca assieme la compagno la modella scriveva: “La panza che avanza”. Eva Riccobono parto a breve, la modella è all’ottavo mese di gravidanza.

Eva Riccobono incinta del secondo figlio mostra il pancione

Gossip – Non è stata ancora ufficializzata la data del parto che ormai è vicina essendo all’ottavo mese di gravidanza. Il sesso del secondo figlio ancora top secret. La Riccobono seguitissima sui social ama condividere con i propri fan la sua quotidianità.

Solita nel condividere momenti di vita la modella palermitana posta su Instagram una foto in mezzo alla natura in costume, dove coprendo il seno con le mani mette il suo “pancione” bene in mostra e scrive: “Si sente tutto…gli uccellini, il sole, il vento, i suoi movimenti dentro di me, la vita.. Grazie papà @matteoceccarini per aver catturato questo momento”.

Gravidanza di Eva Riccobono parto agli sgoccioli

In pochissime ora il post viene preso d’assalto fra like, cuoricini e commenti. Fra quest’ultimi leggiamo:”Libera libera libera…. La natura è l’uomo in questo caso la donna in una piacevole ricongiunzione..” e ancora:”Meraviglia“.