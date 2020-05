Eros Ramazzotti e Pellegrinelli si ritrovano durante la quarantena: tra i due è scoppiato di nuovo l’amore?

A quasi un anno dalla separazione sembra proprio che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli abbiano ritrovato un punto d’incontro. A quasi un anno dalla separazione sembra proprio che Eros e Marica abbiano accorciato le distanze per tornare più vicini che mai. Complice questo periodo di quarantena forzata e l’intercessione di Aurora Ramazzotti, la figlia avuta con Michelle Hunziker, la ex coppia è tornata ad abitare sotto lo stesso tetto per amore dei loro due figli: che sia l’inizio di un ritorno di fiamma?

Nei mesi scorsi i due erano sembrati più lontani che mai quando al cantante era stata attribuita una nuova love story con la soubrette Roberta Morise, prontamente smentita da un categorico post su Instagram. “Mi ritrovo ancora a smentire una presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico”, ha condiviso online Ramazzotti.

Tuttavia sembra che una nuova indiscrezione proveniente da una fonte vicina alla coppia abbia dichiarato che Eros e Marica siano di nuovo molto uniti e felici tanto da aver deciso di tornare insieme: la coppia avrà ritrovato la stabilità di un tempo?

Nonostante la notizia data per certa sulle riviste, il gossip ha avuto vita breve ed è già stato smentito da Dagospia che sul popolare sito ha pubblicato “Sono sereni e felici in questo momento difficile, ma non sono tornati insieme”.