Luca Argentero papà per la prima volta a 43 anni, la compagna Cristina Marino ha partorito oggi 20 maggio 2020 è nata Nina Speranza

Gossip – Cristina Marino ha partorito oggi oggi 20 maggio 2020 è diventata mamma. La fidanzata di Luca Argentero ha partorito. L’attesa è finita, stasera alle 21.30 circa l’attore torinese è diventato papà. Splendido anche il periodo lavorativo che lo vede impegnato sul piccolo schermo nell’ultima serie Doc- Nelle tue mani che ha registrato ascolti da capogiro.

L’ex Grande Fratello è legato sentimentalmente dal 2017 a Cristina Marino che oggi lo ha reso padre dando alla luce una bambina.

Luca Argentero e Cristina Marino oggi genitori: è nata la loro primogenita

Cristina Marino ha partorito: Luca Argentero è diventato papà

Gossip – Ansia, paura, preoccupazione, ma soprattutto tanta gioia oggi in casa Argentero. Fiocco rosa per Luca e Cristina: “E’ nata Nina Speranza Argentero”. A darne l’annuncio proprio i diretti interessati sul web che hanno postato una foto black and white della manina della piccola che stringe le mani dei suoi genitori. Nella didascalia pochissime le parole utilizzate: “20.05.2020 Nina Speranza Argentero…Noi!”.

Diretto e conciso, il messaggio è rimbalzato subito da un social all’altro, scatenando il popolo del web. Fan della coppia ed amici si sono sbizzarriti nei commenti più disparati: “Benvenuta, e auguri a mamma Cristina e papà Luca”, “Tutto l’amore del mondo”.

Gli auguri dei VIP a Luca Argentero papà e Cristina neo mamma

Gossip – Molti messaggi anche dal mondo dello spettacolo. Tra i commenti troviamo gli auguri della redazione di VerissimoTV, Alessia Ventura scrive: “Benvenuta in famiglia dolce Nina”. A seguire arrivano le congratulazioni di Ambra Angiolini, Stefano Accorsi, Luca Bianchini, Raz Degan, la sorella Francesca Argentero, Diana del Bufalo, Valeria Solarino, Chiara Galiazzo, Ciro Ferrara, Saturnino, Nicoletta Romanoff, Alessandra Amoroso.

Per Cristina Marino e Luca Argentero la vita da oggi cambierà radicalmente. La loro prima figlia Nina Speranza è pronta a ricevere e a donare tanto amore. La famiglia si allarga e, come già annunciato dall’ex marito di Myriam Catania, il prossimo passo per la coppia sarà il matrimonio.