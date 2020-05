Ecco cosa appare sulla torta di compleanno: ennesima provocazione Elettra Lamborghini per i suoi 26 anni

Gossip – Elettra Lamborghini compleanno 2020 – Il 17 maggio ha festeggiato il compleanno Elettra Lamborghini. La twerking queen più famosa d’Italia ha compiuto 26 anni. La giovanissima cantante, nonché ereditiera della famiglia Lamborghini, ha stupito il pubblico per la sua simpatia. Divenuta nota per il suo primo singolo Pem Pem nel 2018, si è fatta conoscere per la sua sensualità provocatoria, mostrata anche alla settamtesima edizione del Festival di Sanremo dove ha lanciato la sua prima canzone in italiano Musica e il resto scompare.

Dopo Chiara Ferragni e Laura Pausini, anche il compleanno di Elettra Lamborghini si è dovuto accontentare di una festa ristretta, ma ciò non ha frenato la twerking queen dal lanciare un’altra delle sue singolari provocazioni. Infatti, nelle sue foto di Instagram appare uno strano dettaglio sulla torta.

Ecco cosa appare sulla torta di Elettra Lamborghini: cosa c’è di strano? “Happy Birthday to me! Finally 18! Maggiorenne!”

Elettra Lamborghini compleanno per i 26 anni con “Pem Pem”

Per il festeggiare Elettra si è riunita tutta la famiglia. L’unico assente, complice il lockdown, sembra essere il suo futuro marito: Afrojack. Ma questo non è l’unico dettaglio che salta all’occhio, infatti, sulla minuscola torta c’è qualcosa di strano. Il dettaglio ha divertito molto i followers a partire dalla sua descrizione: “Happy Birthday to me! Finally 18! Maggiorenne!“.

Questo è quello che appare sotto la foto che ritrae la twerking queen nell’atto di soffiare le sue candeline: due candele che formano il numero 18. Nonostante la sua giovane età, la bella cantante ha voluto sentirsi ancora più giovane e anche per il suo giorno più bello dell’anno, Elettra riesce a sorprendere.