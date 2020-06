Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il gossip dopo la rottura

Gossip – Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la loro relazione da tempo ormai finita su tutti i giornali di gossip per una separazione che all’inizio sembrava essere solo lavorativa. Belen e Stefano quante volte nelle ultime settimane si è parlato di loro, della loro storia tra gossip e pettegolezzi hanno invaso il web ed i giornali.

La loro separazione iniziata apparentemente per problemi lavorativi, problemi che hanno costretto a i due a mettere fra di loro chilometri e chilometri fra loro si è rivelata una vera e propria rottura del loro legame.

I due che insieme condividono la genitorialità di Santiago, figlio nato dalla loro prima unione si sono ufficialmente separati. Dopo l’ennesima discussione hanno deciso di comune accordo di mantenere il riserbo sulla storia proprio per tutelare Santiago.

Oggi dopo settimane di silenzio e di pettegolezzi Belen decide di raccontarsi al settimanale Chi in una lunga intervista dove la showgirl da libero sfogo ai suoi turbamenti.

Belen su De Martino: “Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti”

Belen Rodriguez

Gossip – Durante l’intervista la showgirl argentina ha dichiarato: “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa”.

Ha poi continuato ammettendo i suoi difetti ma anche i suoi pregi, sottolineando la sua propensione a mantenere la parola data: “Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto ‘scema’ in fronte“.

Belen e il suo unico e grande amore: il figlio Santiago

Gossip – Sempre durante l’intervista per il noto e succitato settimanale, la showgirl che prova un amore sconfinato per suo figlio Santiago ha rilasciato una dichiarazione in merito: “Se non fossi Belen avrei già tre figli ma un po’ per il lavoro che faccio e un po’ per le situazioni della vita, sono felicissima così. La gente fa pochi figli anche perchè i rapporti durano di meno quindi avere avuto un figlio è già un atto d’amore”.

“Chi mi vuole bene mi dice di smetterla di giustificarmi”

Gossip – Continuando il suo sfogo Belen ha esternato poi il suo imbarazzo nell’essere sempre al centro dell’attenzione dei paparazzi, incappando spesso in giudizi non veritieri a causa ad esempio della compagnia che sceglie per andare a cena o qualcosa di simile.

Su questo argomento attualissimo se pensiamo ai vari gossip delle ultime settimane, la showgirl concludendo l’intervista ha dichiarato: “Chi mi vuole bene mi dice di smetterla di giustificarmi, ma io voglio farlo perché non voglio essere presa per una che vive alla leggera: anzi, sono tanto mentale prima di lasciarmi andare…Però non voglio essere presa come una che non riflette o che non soffre”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino amore al capolinea?