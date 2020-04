Daniele Rugani e la fidanzata: “Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l’uno dall’altro” Michela Persico incinta al quarto mese di gravidanza…

Michela Persico incinta al quarto mese di gravidanza, rivede la luce. Daniele Rugani ritorna a casa, dopo l’incubo del Coronavirus e riabbraccia la fidanzata Michela. Michela Persico Rugani su Instagram, l’annuncio di Daniele Rugani: “Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l’uno dall’altro, ti racconteremo che era la scelta giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest’abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme.”

Michela Persico Daniele Rugani, la coppia si riunisce dopo una quarantena separata… Queste le parole commoventi con le quali il difensore bianconero annuncia la sua guarigione nei social. Test negativo per Rugani che torna ad abbracciare la sua compagna Michela Persico in dolce attesa, il difensore era risultato positivo asintomatico lo scorso 11 marzo.

Michela Persico Rugani test negativo, il prossimo papà torna a casa

Risultato finalmente negativo il test per Daniele Rugani, che dopo 35 giorni può tornare a casa e riabbracciare la sua compagna incinta del suo primo figlio. La notizia tanto attesa impazza sui social scaldando il cuore dei loro fan. La foto, postata dalla coppia sui social assieme alla dedica per il figlio in arrivo, spopola nell’immediato, il post vede la coppia stretta in un caldo abbraccio, raggianti per essersi uniti di nuovo, mentre lui appoggia delicatamente la mano sulla pancia di lei.

Daniele Rugani e la fidanzata Michela Persico

E’ finita, ce l’ha fatta, Daniele Rugani è negativo, e può tornare a casa. La notizia divulgata immediatamente dalla coppia ha suscitato grande gioia e molte sono state le dimostrazioni d’affetto per la coppia che si riunisce dopo l’isolamento da Covid-19 durato 35 giorni.

Michela Persico Rugani: ” Finalmente tutti e tre insieme amore mio… Ben tornato a casa Daniele…”

La fidanzata di Rugani, Michela Persico su Instagram replica: “Finalmente tutti e tre insieme amore mio!” e in pochi minuti centinaia i commenti al post “Auguroni per questa nuova fase della vostra vita sono sicuro che questa esperienza ha fortificato e cementato il vostro amore . Siete una bella coppia” , “Ben tornato a casa Daniele...”, ” Belle stelle….che felicita’ , siete raggianti!”.