Gossip – Beatrice Valli e Marco Fantini spaventati per la figlia neonata Azzurra

Gossip – Beatrice Valli e Marco Fantini sono diventati da poco genitori. L’ex tronista ha dato alla luce la sua terza figlia il 13 maggio 2020 e le ha dato il nome di Azzurra. La coppia era molto felice del lieto evento, lo hanno annunciato su Instagram e gli auguri sono arrivati subito a migliaia. Successivamente, Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati immortalati insieme alla piccola Azzurra dal magazine Chi all’uscita dell’ospedale.

I neogenitori, nonostante le mascherine come da prassi in questo periodo, hanno fatto parlare i loro occhi, da cui trapela grande felicità. Tuttavia, a distanza di pochi giorni arrivano le complicazioni. Sembra che la neonata Azzurra abbia un problema alla lingua e, secondo i medici, sarà necessario un piccolo intervento.

Beatrice Valli: “Io ero già quasi svenuta”

Beatrice Valli complicazioni per la terza figlia Azzurra: “Io ero quasi svenuta”

Gossip – A detta dei medici, la piccola Azzurra ha il filetto della lingua troppo corto. Questo è un problema comune in moltissimi neonati ma, al fine di evitare complicazioni durante la crescita, è necessario tagliarlo quando sono ancora molto piccoli. Nonostante la semplicità di quesdo taglio Beatrice Valli non ha negato la sua preoccupazione.

L’ex tronista ha dichiarato: “Io ero già quasi svenuta. Ho chiamato Marco e gli ho detto di venire qua perché io non so se psicologicamente riesco a vedere la dottoressa che taglia”.

Azzurra sta bene

Gossip – Beatrice Valli e Marco Fantini non hanno negato che la prima visita della bambina appena nata sia stata un trauma. A detta di Beatrice: “Non me lo avevano detto in ospedale forse perché non era una cosa così grave. La visita è stata traumatica perché le volevano tagliare subito il filetto”.

Tuttavia, a parte questo piccolo inconveniente risolvibile in un batter d’occhio, la piccola Azzurra gode di ottima salute. Come racconta la Valli: “Azzurra sta crescendo benissimo, la allatto al seno ed è perfetta”. È il caso di dire “tutto bene quel che finisce bene”, non realtà che augurare buona fortuna a questa bellissima famiglia.