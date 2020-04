Grande Fratello Vip, Aristide Malnati è turbato… intenerito, toccato, addolorato, afflitto, scosso, turbato. ? confuso, emozionato

Grande Fratello Vip, il Papirologo Aristide Malnati è emozionato, neanche lui si aspettava tanto da questo GFVIP. Purtroppo, ormai la nuova 4 edizione del reality show più famoso d’Italia, Grande Fratello Vip, che vede contrapposti, concorrenti Vip, è arrivato a tre curve dal traguardo finale. Gli ultimi partecipanti rimasti nella casa sembrano un gruppo di amici che si conoscono da anni. L’atmosfera fra gli inquilini del GFVIP 4 è bonaria. Dopo liti furibonde, insulti pesantissimi, strategie sbagliate, e un amore nato, siamo giunti alla fase emozionale del reality show. Stavolta a cadere nella rete emozionale è il famoso Egittologo Aristide Malnati.

Aristide Malnati: “A me viene da piangere…”

Aristide Malnati Grande Fratello Vip 2020

Il Giornalista, Egittologo Papirologo Aristide Malnati di fama mondiale, sembra essere confuso e emozionato allo stesso tempo… Vediamo perchè Mummy è turbato. Nel primo pomeriggio arriva un Comunicato Ufficiale del Grande Fratello, che Paola, con l’aiuto di Denver, uscendo dal Confessionale leggeranno agli inquilini.

L’emozione di Aristide Malnati al comunicato Ufficiale ai VIPPONI…

“Comunicato Ufficiale: VIPPONI, vi siete impegnati in queste settimane a comporre il calendario che finalmente è finito! Prendetela come occasione per rivivere insieme tutti i momenti che vi hanno resi protagonisti del calendario più bello del 2020”. Inutile dire che tutti VIPPONI prendono con grande entusiasmo il regalo ricevuto dal Grande Fratello. Paola Di Benedetto, mostra due pacchi incartati: “Allora in quello grande c’è il calendario ufficiale da appendere nella Casa mentre nell’altro abbiamo le nostre foto personali e ce le possiamo tenere”.

La fase di confusione di Aristide Malnati che trattiene a stento l’emozione

I VIPPONI, senza perdere tempo, proprio come i bambini, scartano i pacchi e iniziano a sfogliare il calendario, mese dopo mese, e sotto i loro occhi scorrono i momenti vissuti con tutti i concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Aristide Malnati visibilmente commosso esclama: “È un bellissimo ricordo, mi viene da piangere”.