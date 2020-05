Domenica In incidente: operatore tv cade a terra durante l’intervista a Romina Power in diretta da Cellino San Marco per la Festa della Mamma

Domenica In incidente a operatore tv. Nella puntata speciale dedicata alla Festa della Mamma di oggi 10 maggio 2020, rigorosamente in collegamento video (a causa del coronavirus), ospite da Mara Venier c’era la tanto attesa cantante Romina Power. La cantante, come noto, attualmente si trova a Cellino San Marco, adiacente al suo ex marito Al Bano, nella casa del figlio Yari Carrisi.

Ovviamente Romina Power, essendo sola, si è recata a Cellino San Marco per stare vicina ai figli, in questo periodo di emergenza nazionale dovuta al covid-19. Oggi la Power durante la sua intervista a Domenica In è stata spettatrice di un incidente in diretta televisiva e non solo. Vediamo cosa è successo.

Incidente durante l’intervista a Romina Power

Una puntata quella di oggi di Domenica In all’insegna dei disastri. Prima il cameraman si vede di riflesso nel vetro. Poi, causa lo spazio ridotto, lo stesso inquadra la cantante di profilo e la Venier si lamenta di quel primo piano. Poi, una volta sistemata frontalmente la telecamera la zia degli italiani, Mara Venier prosegue l’intervista alla Power e parlano della Festa della Mamma, in questo periodo che ci vede coinvolti tutti in lockdown.

Ad un certo punto, l’ex moglie di Al Bano si blocca e esclama: “Maraaa… voglio dirti che è caduto il tuo operatore”. Mara Venier dapprima è colta di sorpresa e poi preoccupata vuole accertarsi delle condizioni dell’operatore televisivo e, quasi incredula, esclama: “L’operatore è inciampato… è cadutooo? Voglio vederlo. Ma si è fatto male o si è subito rialzato? Dategli immediatamente del ghiaccio” replica preoccupata la conduttrice. Insomma una giornata da dimenticare in fretta.

La Power tranquillizza subito la Venier dicendole che si è rialzato, ma sente ancora dolore al ginocchio. Al momento fortunatamente sembra che l’operatore sta bene.