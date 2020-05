Gossip,Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno imbrogliato davvero la conduttrice di Live-Non è la D’Urso? Nel frattempo aumentano le accuse e impazzano i gossip

Gossip – Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno davvero preso in giro Barbara D’Urso? La notizia che ha fatto molto scalpore sul web è stata proprio quella dell’imbroglio in diretta dell’ex coppia del Grande Fratello Vip. I due, durante la puntata di Live-Non è la D’Urso di domenica 24 maggio 2020, avrebbero dovuto essere protagonisti di una sorpresa da sogno preparata dal talk show. Ma la sorpresa si è trasformata in polemica, in quanto Clizia e Ciavarro sarebbero stati “smascherati” direttamente da Barbara D’Urso.

I telespettatori e fan hanno espresso tutto il loro disappunto sul web. A ciò si aggiunge l’attacco a dir poco feroce di Ursula Bennardo che li ha pesantemente apostrofati.

I dubbi del gossip rimangono: Barbara D’Urso come Ponzio Pilato… oppure Clizia e Paolo sono stati smascherati?

Clizia e Paolo, hanno davvero preso in giro Barbara D’Urso…?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, hanno molto fatto parlare di loro nelle ultime settimane. Soprattutto perché i due, dopo il Grande Fratello Vip, non hanno avuto modo né di vedersi, né di stare insieme e hanno reso partecipe tutta Italia di qua to abbiano sofferto questa mancanza. La coppia avrebbe dovuto finalmente placare il suo ardore dopo l’ospitata a Live – Non è la D’Urso. I due infatti avevano dichiarato che quell’occasione avrebbe rappresentato il loro “primo incontro” dopo il 24 febbraio.

La produzione del programma aveva preparato per Clizia e Paolo una calorosa accoglienza, con tanto di letto matrimoniale cosparso di petali di rose. Peccato però, che Barbara D’Urso li abbia smascherati in diretta dichiarando di aver scoperto che l’ex di Francesco Sarcina e il suo nuovo amore si erano già visti il giorno prima.

Ursula Bennardo contro Clizia e Paolo: “Palesemente prendono per il c**o gli italiani”

Tra la delusione e l’amarezza dei fan viene fuori la sfuriata di Ursula Bennardo sul web. La promessa sposa di Sossio Aruta li attacca così: “Non meritavano più di ricevere quella bellissima sorpresa del letto e tutto il resto. Meritavano di essere salutati subito, collegamento chiuso, ciao e arrivederci a mai più. Vi auguriamo tanta fortuna, ovviamente altrove, e di non essere mai più invitati.”

L’ex trono over poi si sposta sul personale: “Io non posso prendere a calci nel c**o queste persone, quindi come voi posso essere solo spettatrice. Ovviamente cerco di non esserlo quando ci sono personaggi che palesemente prendono per il c**o gli italiani“.

“Falsi e strateghi”, oppure era tutto organizzato da Live-Non è la D’Urso?

Quest’ultima vicenda ha sicuramente generato tanto scalpore e l’indignazione del pubblico. Molto probabilmente sui social non si parlerà d’altro. Le accuse sono tra le più disparate, ma la più pesante è sicuramente quella di Ursula Bennardo che li apostrofa come cacciatori di pubblicità.

Inoltre non tiene per sé epiteti come: “falsi” e “strateghi”. Come mai tanto accanimento da parte sua? E soprattutto, cosa avranno da dire Paolo e Clizia a loro discolpa? Presto arriveranno sicuramente le dichiarazioni dei due piccioncini che non hanno saputo resistere alla tentazione. Quindi, non bisogna fare altro che restare in aggiornamento.