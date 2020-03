Clio make-up da oggi, 28 marzo 2020, ogni sabato alle 13:50 su Real Time, e in streaming su DPLAY, arriva “CLIOPOPUP”: tornata in Italia, nel suo ClioPopUp store di Napoli, Clio sorprenderà tutte le donne creando il make-up adatto a ogni evento speciale. Ognuna di noi sogna di essere bella e impeccabile almeno per un giorno. Il make-up è un’arte e la famosa make-up artist Clio vuole condividerla con tutte le sue fan! Tra un mascara e un ombretto, la futura mamma bis, prossima al parto, fornirà consigli e anche qualche piccolo segreto per sentirsi belle ogni giorno.

“Sono felice e onorata di fare il mio ritorno in TV con un progetto così appassionante” – afferma Clio Zammatteo – “Parlare di bellezza ed entrare nuovamente in contatto con le persone tramite uno dei mezzi più aggreganti e inclusivi, come quello televisivo, è sempre per me fonte di grande entusiasmo”.

In ogni puntata, la make-up artist più famosa d’Italia, star del web seguita in tutto il mondo, sorprenderà le beauty addicted più appassionate e preparerà per loro un trucco speciale. Un amico o un parente porterà la prima protagonista nel ClioPopUp store di Napoli dove a sorpresa incontrerà Clio, che si occuperà del suo make over. Una volta terminato il trucco, Clio si dedicherà a un’altra ragazza presente nel negozio che è alla ricerca di ispirazione e di un nuovo prodotto da acquistare. La sorprenderà decidendo di aiutarla e consigliandola nella scelta del prodotto più adatto per lei. “CLIOPOPUP” è prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre.