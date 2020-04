Amici All Star 2020: nel cast Alberto Urso vincitore di Amici 19. Ecco quando inizia Amici All Star 2020 La data di Amici Celebrities, c’è…

Amici Celebrities – Alberto Urso nel cast di Amici All Star 2020. La data di partenza del programma in versione celebrities tanto atteso dal pubblico, è ancora incerta. Arrivano invece le ultime notizie sul casting della prossima edizione del talent show di Maria De Filippi. Al nome di Andreas Muller si aggiunge quello di Alberto Urso, vincitore di Amici 19. Il cantante, intervistato dal settimanale Chi ha manifestato tutta la solitudine che sta vivendo in questo periodo di quarantena, ma ha anche raccontato la sua opinione sulla diciannovesima edizione del format.

Le confessioni di Alberto Urso prima di Amici All Star: “Non ricevere affetto fisico è dura…”

Amici Celebrities – “Quest’anno per Amici è stato un anno diverso” ha dichiarato Alberto, riferendosi al fatto che la fase Serale di Amici è stata trasmessa priva di pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus. “Vivere il programma senza pubblico è brutto. Per il nostro mestiere avere il riscontro del pubblico è fondamentale. Io vivo per il contatto fisico, sono caliente. Per me è stato un dramma. Non ricevere affetto fisico è dura, un po’ per tutti. Sono contento del trionfo di Gaia. Poi mi piace molto Giulia. Javier è stato un grande”.

Amici Celebrities, Alberto Urso: “Adesso è tutto diverso.”

Alberto Urso, mentre la finale di Amici era in corso, è stato invitato da Maria De Filippi, per dare coraggio ai finalisti e a non scoraggiarsi della situazione austera. “Era l’anno scorso quando partecipavo alla finale di questo programma. Al di là di chi avrebbe vinto era una grande festa. Lo studio era pieno di ragazzi che davano tanta energia con i loro applausi e i loro calore. Adesso è tutto diverso”.

“Mi auguro che questa coppa non rappresenti la fine di un percorso ma il simbolo dell’inizio di un cambiamento per tutti, di una vittoria che verrà. Per tutte le persone che non stanno bene e che stanno combattendo con tutte le loro forze. Un grazie va a te, Maria, che come una mamma ci permetti sempre di realizzare i nostri sogni”.

Alberto Urso

Il cantante Alberto Urso nel cast di Amici All Star 2020 rivela…

Amici Celebrities – Il cantante Alberto Urso ha anche raccontato la sua solitudine che sta vivendo a Roma, distante dalla sua Sicilia: “Sono a Roma e vivo qui solo soletto. Bisogna fare dei sacrifici, bisogna fare un’opera solidale collettiva. Il mio tour? Sposterò le date, non so quando, ma a breve lo comunicherò”.

Quando inizia Amici All Star 2020

Amici Celebrities – Per quanto riguarda Amici All Star Alberto ha rivelato: “Non andrà in onda prima di metà maggio”. Per conoscere la data esatta di quando inizia Amici All Star 2020 il programma c’è ancora da aspettare.