Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori da pochi giorni. La prima figlia Arya è nata l’11 marzo

La coppia Clarissa Marchese e Federico Gregucci, oggi vive a Miami. Clarissa e Federico, si sono sposati a maggio del 2019, ambedue volevano subito un figlio per coronare il loro sogno d’amore, ed così è accaduto, è nata la figlia Arya. Clarissa Marchese e Federico Gregucci oggi sono diventatati dei bravissimi genitori e condividono la loro esperienza di genitori sui social. Il mondo di Instagram è felicissimo di tutto questo infatti, sembra che hanno soprannominato la bambina “capellona”.

Clarissa Marchese e Federico follemente innamorati della figlia Arya

Clarissa Marchese e Federico Gregucci con la figlia Arya

I momenti del parto di Clarissa Marchese. Come rivela l’ex calciatore del Miami Federico Gregucci, i sintomi pre-parto sono giunti a notte inoltrata, e i due si sono recati in una clinica privata. Nelle ore prima del parto, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha calmato i fan agitati da una fotografia divulgata dall’ex Miss Italia, nella quale mostrava che i due erano arrivati in ospedale…

Logicamente una gioia così grande non poteva non essere seguita dalle parole colme di gioia sui social: “Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya“. Mentre il neo papà scrive: “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre”. Dopo queste pubblicazioni i fans felicissimi hanno risposto prontamente dando alla coppia dei caldi auguri, di un felice rientro a casa.

Clarissa Marchese e Federico, il rientro a casa con mamma e papà con la figlia Arya

Ora che Clarissa e Federico, mamma e papà, hanno fatto rientro a casa con Arya, la loro vita sicuramente è cambiata tanto, fra cambio di pannolini e biberon. I due neo genitori sono innamorati pazzi della loro figlia Arya e non la lasciano un solo istante. Federico, come mostrato sulle Instagram Stories, improvvisa balletti con la piccola, cullandola per farla addormentare. Clarissa Marchese e Federico seguono con attenzione anche i consigli dei loro fan che si divertono a commentare le vicende della coppia alle prese con una vita tutta nuova che al momento, a causa dell’emergenza Coronavirus, si svolge nelle mura di casa.