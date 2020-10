Chiara Ferragni è incinta, l’annuncio direttamente sui social

I Ferragnez allargano la famiglia. E’ da tanto ormai che Chiara Ferragni e Fedez avevano espresso il desiderio di allargare la propria famiglia. I due genitori già del piccolo Leone non hanno perso tempo e proprio ieri è arrivata la lieta novella in stile Ferragnez ovviamente.

L’annuncio sui social

Chiara Ferragni è incinta, l’annuncia il piccolo di casa su Instagram

Chiara Ferragni è incinta. La famiglia si allarga di nuovo, dopo la nascita di Leone in arrivo il secondogenito per i Ferragnez. Ad annuciarlo sui social proprio il piccolo di casa Leone che in una splendida foto e con un sorriso smagliante mostra al mondo del web l’ecografia di mamma Chiara, dove si vede poco e nulla, ma il messaggio è chiaro. In didascalia, mamma Chiara appunto, scrive:” Our family is getting bigger. Leo is going to become a big brother !!!!”.

il web in delirio

In pochi minuti il post fa impazzire i fan ed il web più di 90.000 i commenti e oltre i 3.000.000 i like. Insomma un vero e proprio delirio per il Ferragnez che allargano la famiglia. Fra i primi commenti quello di papà Fedez che probabilmente ironizza o forse l’ho ha appreso anche lui così, che scrive: “Ma io non sapevo nulla…” e quello di zia Valentina (Ferragni) la quale invece esclama a gran voce:” Finalmente…”.