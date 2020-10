Michela Persico dopo il parto: “Si ritorna ai miei fornelli”

Michela Persico, neo mamma da meno di 10 giorni, in splendida forma sui social subito dopo il parto

Una neo mamma splendente, con un fisico mozzafiato. Queste le parole che potremmo utilizzare per descrivere Michela Persico, la quale, a meno di 10 giorni dal parto, si mostra in una forma smagliante sui social in vari momenti della giornata. Dalla nascita del piccolo Tommaso, il 18 settembre scorso, la showgirl ha condiviso con tutti i suoi fan sui social molti dei momenti di vita privata insieme a Tommaso come ad esempio il ritorno a casa dopo 4 giorni di ricovero in ospedale.

“Si ritorna ai miei fornelli“, il web risponde

Michela dopo il parto: “Si ritorna ai miei fornelli”

Dopo il ritorno a casa, la showgirl, ha ripreso tutte le sue attività. Dallo shopping puramente essenziale ed inevitabile per il suo bebè alla passione per la cucina. Di poche ore fa il post di Michela Persico dove pubblica uno scatto che sottolinea la sua ritrovatissima forma fisica a pochissimi giorni dopo il parto, mentre è intenta ai fornelli. Il post viene immediatamente preso d’assalto dai suoi fan che in migliaia mettono il like al post. Fra i commenti leggiamo quello di Sara Affi Fella (anche lei neo mamma) che scrive: “…Un altro pochino...”.