Live Non è’ la D’Urso: scoop sul coming out di Gabriel Garko

Il coming out a puntate di Gabriel Garko continua a far parlare, Vittorio Sgarbi e Elenoire Casalegno dicono la loro

Sono giorni ormai che non si fa altro che parlare del coming out di Gabriel Garko fatto in diretta tv durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip. L’attore con la sua confessione ha scisso in due il mondo dei vip, da una parte si sono schierati tutti coloro che appoggiano la sua decisione di fare coming out dall’altra invece i contrari.

A Live Non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi rivela uno scoop su Gabriel Garko ed Eva Grimaldi

Live Non è’ la D’Urso: scoop sul coming out di Gabriel

Vittorio Sgarbi ospite di Barbara D’Urso ha confessato uno scoop sul suo passato. Anni fa il critico era sentimentalmente legato a Eva Grimaldi e l’aneddoto riguarda proprio quest’ultima. Sgarbi, infatti, ha confessato che la Grimaldi lo tradì proprio con l’attore piemontese. In seguito, il critico, sempre parlando di Garko ha dicharato:”Una volta andammo da Costanzo, fece vedere un calendario fatto più per gli uomini, per gli omosessuali. Lui reagì irritato. Lui cercò di far capire che mi stavo sbagliando“.

Parla Eleonoire Casalengo

A sostenere la tesi dei contrari al coming out di Gabriel Garko è invece Elenoire Casalegno, conduttrice ed ex gieffina del GFVIP1. Ella sostiene infatti che il coming out non deve essere richiesto ma deve essere fatto spontaneamente. Sembrerebbe infatti che l’attore per fare coming out in diretta abbia ricevuto 30.000 euro. Sarà Vero?