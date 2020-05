Tornata in studio, per “Vieni da me”, la conduttrice Caterina Balivo, decide di rispettare le regole del distanziamento sociale

Dopo lo stop per il lockdown, Caterina Balivo, è tornata al suo talk show, Vieni da me, moltissima l’emozione che durante le prima puntata l’ha fatta arrivare a commuoversi. La Balivo, oggi invece, ha sorpreso tutti, presentandosi davanti le telecamere con un accessorio, in tema per la quarantena. Caterina, infatti, oltre al suo look impeccabile, come sempre, oggi sfoggia un cerchietto, dal tema “Fase 2, tutti distanti” ed è così che ha avuto un incidente con Tiberio Timperi.

Il cerchietto, infatti, ha sui lati due allungamenti che consentono alla Balivo di mantenere la giusta distanza sociale dagli altri. Lo studio, infatti, partito con la squadra al minimo indispensabile, si sta pian piano riempiendo, si vedono ricomparire i personaggi che hanno fatto sempre parte del programma come, Rachele Di Fiore.

Caterina Balivo incidente con Tiberio Timperi dietro le quinte

Caterina Balivo: Vieni da Me incidente con Tiberio Timperi

La Balivo, riferendosi al cerchietto, ha dichiarato: “Prendo le distanze da tutti”, sottolineando che si tratta di una misura di sicurezza, ma anche in televisione va rispettata. Amatissima, e simpaticissima, la conduttrice di origine campana, con il suo cerchietto fase 2, ha conquistato il suo pubblico.

Non tutti però, infatti da dietro le quinte si sente Tiberio Timperi, dirle a proposito del cerchietto: “Tanto utile quanto pericoloso poiché ha rischiato di ferirmi un occhio”, ovviamente in chiave sarcastica.