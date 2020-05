Povia battuta infelice a Vieni da me, il cantante passa per omofobo

Gaffe del cantautore Giuseppe Povia a Vieni da me. In collegamento con il salotto di Vieni da me, Povia risponde alle domande di Caterina Balivo. Durante l’intervista il cantante racconta come trascorre il tempo in quarantena. “A me piace fare le pulizie, sono un g*y mancato”. La Balivo, non avendo capito bene, risponde e taglia corto: “Cosa hai detto? Un’altra delle tue cretinate”.

Chi, invece, non ci tiene per niente a chiudere la vicenda, è il pubblico da casa che si scatena sui social. La frase di Povia, infatti, viene presa como omofoba e la reazione della Balivo, definita troppo benevola.

Gaffe di Giuseppe Povia a Vieni da me, si scatena una polemica

Giuseppe Povia

Non tarda la reazione di Caterina Balivo agli attacchi nei suoi confronti e sui social precisa: “Io non ho risposto subito perché non ho sentito bene cosa avesse detto. Ho detto ‘cretinata’ perché era l’unica parola che si può dire in televisione”. Rivolgendosi poi direttamente al cantante dice: “Hai fatto una battuta che non fa ridere nessuno al massimo fa arrabbiare”.

Povia decide di dire la sua e tuona: “La state facendo tragica, volete farmi passare per scemo! Non ho detto nulla di male!”. In uno scambio così acceso, si sente anche la voce di un personaggio molto amato e stimato in tv.

Vladimir Luxuria: “Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un “cervello mancato e poco aggiornato”

A parlare è Vladimir Luxuria, famosa per essere schietta nei suoi giudizi e senza remore dichiara: “Povia ha detto da Vieni Da Me che si sente un “gay mancato” perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un “cervello mancato e poco aggiornato”.