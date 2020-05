Ecco la data di inizio della cerimonia di premiazione alla notte degli oscar David di Donatello 2020

Quando inizia «David di Donatello 2020»? La 65a edizione della notte degli Oscar del cinema italiano va in onda l’8 maggio 2020, rigorosamente in diretta a partire 21:30 circa. Anche quest’anno la conduzione è stata affidata all’uomo dei miracoli, Carlo Conti, che racconta come si svolgerà l’evento degli oscar del cinema italiano: “Niente pubblico né red carpet: questa 65ª edizione sarà molto particolare. Una versione tecnologica per premiare il cinema italiano garantendo le emozioni”.

Un compito arduo anche Carlo Conti, ovvero, l’uomo dei miracoli. A quanto ha fatto intendere il conduttore televisivo di casa Rai, Carlo Conti, si collegherà con i candidati alle nomination, dalle proprie case. Il presentatore, dunque, è pronto per la prossima edizione del David di Donatello 2020, la 65a edizione andrà in onda l’8 maggio, su Rai1.

Niente Red Carpet e niente ospiti per premi al David di Donatello 2020 ai tempi del Coronavirus

La domanda è la seguente: che evento sarà la notte degli oscar David di Donatello 2020 e che festa del cinema italiano ci attende in questo periodo di emergenza nazionale da Coronavirus? Riuscirà Carlo Conti in questa impresa ardua, quasi titanica, a dare vita ad un evento privo di attori e senza calore del pubblico? Come noto Carlo Conti è un fiume in piena, che neanche il Coronavirus sembra fermarlo. Abbiamo visto la data di inizio, ora andiamo a vedere i candidati alle nomination.

David di Donatello 2020

Le nomination dei David di Donatello 2020: migliore film, migliore regista esordiente

I migliori film candidati – Pinocchio, Il Traditore, La paranza dei bambini, Il Primo Re, Martin Eden. La migliore regia – Matteo Garrone, film: Pinocchio. Marco Bellocchio, film: Il traditore, Claudio Giovannesi, film: La paranza dei bambini. Matteo Rovere, film: Il Primo Re. Pietro Marcello, film: Martin Eden.

Il migliore regista esordiente – Marco D’Amore, L’immortale. Leonardo D’Agostini, Il campione. Carlo Sironi, Sole. Phaim Bhuiyam, Bangla. Igort, 5 è il numero perfetto.

David di Donatello 2020: La migliore sceneggiatura originale e non originale

La migliore sceneggiatura originale – Valerio Mieli: Ricordi? Marco Bellocchio, Francesco Piccolo, Ludovica Rampoldi, Valia Santella: Il traditore. Filippo Gravino, Francesca Maniero, Matteo Rovere: Il Primo Re. Phaim Bhuiyan, Vanessa Picciarelli: Bangla. Gianni Romoli, Silvia Ranfagni, Ferzan Ozpetek: La dea fortuna.

La migliore sceneggiatura non originale – Pinocchio di Matteo Garrone e Massimo Ceccherini. La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental, Lorenzo Mattotti. Il sindaco del rione Sanità’ di Mario Martone, Ippolita Di Majo. La paranza dei bambini’ di Maurizio Braucci, Roberto Saviono, Claudio Giovannesi. Martin Eden’ di Maurizio Braucci, Pietro Marcello.

Candidati ai David di Donatello 2020: Migliore attore e attrice protagonista

Miglior attore protagonista: Alessandro Borghi, film: Il Primo Re. Toni Servillo, film: 5 è il numero perfetto. Luca Marinelli, film: Martin Eden. Pierfrancesco Favino, film: Il traditore. Francesco Di Leva, film: Il sindaco del rione Sanità.

Migliore attrice protagonista: Isabella Ragonese, film: Mio fratello rincorre i dinosauri. Lunetta Savino, film: Rosa. Valeria Golino, film: Tutto il mio folle amore. Linda Caridi, film: Ricordi? Valeria Bruni Tedeschi, film: I villeggianti. Jasmine Trinca, film: La dea fortuna.

David di Donatello 2020: migliore attore e attrice non protagonista

Il migliore attore non protagonista: Roberto Benigni: Pinocchio. Carlo Buccirosso: 5 è il numero perfetto. Stefano Accorsi: Il campione. Luigi Lo Cascio: Il traditore. Fabrizio Ferracane: Il traditore.