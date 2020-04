A poche ora Dalla finale del Grande Fratello Vip 2020 di questa sera, 8 aprile 2020, Licia Nunez, rivela il vincitore

Licia Nunez ex Grande Fratello Vip 2020, si racconta sulle pagine di Superguida Tv e svela il nome del vincitore della quarta edizione. Dal 2012 al 2018 l’attrice Licia Nunez è stata protagonista della fortunata fiction di Canale5 Le Tre rose di Eva, dove interpretava, Elena Monforte. Queste la parole dell’attrice a Mediaset: “La mia esperienza dentro la Casa del Grande Fratello è stata unica, indimenticabile, travolgente, oserei dire irripetibile. Rifarei tutto. Ho vissuto momenti molto belli, altri meno”.

“Un momento molto bello è stato sicuramente quello di aver festeggiato il compleanno, all’interno della Casa del GF così come lo avevo sognato e desiderato. Ho vissuto tanti momenti di spensieratezza che non ho potuto vivere in adolescenza” ha dichiarato la compagna di Barbara Eboli, Licia Nunez.

Grande Fratello Vip, Licia Nunez rivela il nome del Vincitore del GFVIP 4 “Vorrei che vincesse Paolo Ciavarro, ma vincerà…”

Licia Nunez

Licia Nunez spera che il vincitore del Grande Fratello sia il fidanzato di Clizia Incorvaia. “Ho in mente un solo nome. Paolo Ciavarro. Sì, è vero, mi sono espressa in un certo modo nei suoi riguardi nell’ultima puntata dicendo che è un ragazzo senza anima, né carne né pesce. Ci tengo a chiarire che intendevo dire che, in alcune vicende della Casa non ha preso una reale posizione, ma soprattutto ha manifestato poca personalità”.

E aggiunge “Ma non posso non sottolineare che è un ragazzo straordinario, molto educato e sicuramente è uno dei nomi papabili per la Vittoria Finale. Chi vincerà invece? Temo che vinca Antonella Elia”.