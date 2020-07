Gossip estate 2020: le due modelle entrambe ex di Fabrizio Corona dopo anni di dissapori sembrano aver trovato la pace in quel di Capri

Gossip estate 2020, Roma 6 luglio 2020: Belen Rodríguez e Nina Moric a Capri: scoppia la pace? Nina e Belen sorprendono tutti in quel di Capri. La Moric ex moglie di Fabrizio Corona dal quale ha avuto il figlio Carlos e la Rodriguez ex sempre di Corona si ritrovano a Capri e l’ascia di guerra che in passato avevano l’una verso l’altra sembra ormai essere sotterrata. Il primo segnale della ritrovata serenità fra le due arriva proprio dai social dove la modella croata commenta un post “bollente” della showgirl argentina scrivendo: “Tutti muti” e aggiungendo un cuoricino rosso.

Commento questo che non è passato inosservato al gossip ed ai fan.. In passato, infatti, le due sono addirittura finite in tribunale per una querela mossa dalla Rodriguez nei confronti della Moric.

Gossip estate 2020: Belen e Nina Moric a Capri: scoppia la pace?

Gossip estate 2020: Entrambe in vacanza nella meravigliosa isola di Capri, la Moric con il suo nuovo amore che dopo Luigi Favoloso ha portato di nuovo il sereno nella sua vita, un imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo e Belen in compagnia dell’imprenditore napoletano di cui si conosce solo il nome, Gianmaria , si sono ritrovate in un noto locale della movida di Capri:” Anema e Core”.

Lì hanno condiviso il palco cantando, ballando ed addirittura abbracciandosi come documentato da un video reso pubblico da Chi Magazine. Pace fatta, acerrime nemiche nel passato complici nel presente!!!!