Insieme nella fantastica isola di Capri Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi rendono l’isola bollente

Gossip: A dichiararli una vera e propria coppia senza ombra di dubbio è il Giornalettismo dopo l week-end passato dalla coppia a Capri. Quella che sembrava essere una tranquilla frequentazione in questo fine settimana, complice l’atmosfera forse, si è trasformata in una vera e propria relazione sempre secondo il giornale succitato.

Belen e Gianmaria non sono stati visti baciarsi, o almeno non c’è n’è prova, ma lo loro intesa e complicità è stata comunque catturata.

Gossip Rodriguez e Antinolfi a Capri

Ancora nell’occhio del ciclone per la nuova separazione con il marito Stefano De Martino, conduttore di Made in Sud, la Rodriguez sembra aver ritrovato l’amore accanto al suo imprenditore napoletano Antinolfi Gianmaria. Molti dei fan della showgirl argentina speravano in un ritorno di fiamma con il succitato conduttore che a questo punto sembra allontanarsi sempre più.

Belen e Gianmaria paparazzati sempre più intimi e complici durante una serata nel locale della movida di Capri “Anema e Core” dove i più informati parlano anche di un abbraccio molto romantico. A quanto pare il cuore della bella showgirl ha ricominciato a battere, quale sarà la reazione di De Martino?