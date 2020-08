Belen e Stefano torneranno di nuovo insieme? Maria De Filippi fornisce numerose rivelazioni sulla crisi e un possibile ritorno di fiamma

Dopo un breve periodo di calma apparente, si riaccendono i gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i due potrebbero tornare di nuovo insieme? A tal proposito, a rompere il silenzioso e Maria De Filippi. La conduttrice, che conosce molto bene la coppia, a fornito rivelazioni scottanti durante un’intervista per Gossip e TV.

“Stefano sa farsi perdonare”

Maria De Filippi, che ha “cresciuto” il ballerino durante l’edizione di Amici che l’ha consacrato al successo, ha affermato: “Stefano è un ragazzo molto particolare. Ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile“. Ma Belen è disposta a perdonare Stefano? “Me ne ha combinate da vendere”, continua poi la De Filippi, citando la vicenda del danzatore con Emma Marrone. Il ballerino non volle dire alla cantante di essersi innamorato di Belen, quindi lo fece Maria.

“Belen sa emozionarsi”

Belen e Stefano torneranno di nuovo insieme? A questo la De Filippi (che presto approderà in Rai) non sa ancora rispondere. Ma sulla showgirl (a cui Gianmaria Antinolfi non è riuscito a rubare il cuore) afferma: “sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore”. La sua grande sensibilità la farà riappacificare con l’ex?