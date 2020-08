Galateo ai tempi del Covid-19: ecco i cambiamenti

In piena fase 3 nasce anche un galateo per il Covid-19. L’estate del 2020 è un’estate che resterà sui libri di scuola. Dopo la pandemia di Covid-19, ancora in atto, l’estate e tutte le sue magie sono nettamente diverse da ciò che si era programmato. Tutto è cambiato dall’uscire allo scendere in spiaggia o banalmente a festeggiare un compleanno. Il Coronavirus ha nettamente sconvolto la vita di tutti gli esseri viventi.

Galateo e Covid: i cambiamenti

Il Coronavirus ha sconvolto le vite di tutti noi, modificando radicalmente il nostro modo di vivere. Niente più abbracci in strada quando si incontrano gli amici di sempre, nei luoghi chiusi rigorosamente indossando la mascherina insomma un cambiamento radicale. Anche spegnere le candeline sulla torta di compleanno è cambiato. Niente più candeline sulle torte da servire ma su un muffin per preservare la torta. Il Covid ha modificato anche le note regole del galateo. E’ infatti permesso salutarsi solo avvicinando i gomiti, no a strette di mano e gesti da gentiluomo. L’individuo ha dovuto imparare a comportarsi secondo nuove regole ignorando, seppur a malincuore, quelle del conosciutissimo e amatissimo galateo.