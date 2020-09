Beatrice Valli:”Piangevo perchè tutto quello che avevo…”

View this post on Instagram

Oggi sarebbe dovuta essere la nostra data, la data in cui il nostro sogno si sarebbe avverato… quella data tanto attesa. Verso fine aprile, tuttavia, abbiamo deciso di fermare i vari preparativi per il nostro matrimonio. Mi ricordo ancora la call via Skype che ho fatto con tutto il mio team e la wedding planner. Piangevo, piangevo perché tutto quello che avevo sognato, ossia un anno magico e pieno di emozioni, si doveva fermare per valutare al meglio l’evoluzione della situazione. Stavamo e stiamo tutt’ora attraversando in tutto il mondo una cosa mai vista prima e che spesso mi ha fatto riflettere. Volevo aspettare fino all’ultimo per rinviare defivinitivamente le nozze, ma non c’è stata scelta. Avremo tempo di festeggiare in un secondo momento il nostro matrimonio, che sono certa sarà carico di emozioni uniche. Allora potremo festeggiare davvero senza aver limiti e vivendo appieno quel giorno, quel nostro giorno che sono sicura sarà il più magico di sempre!! Non sarebbe stato un matrimonio vissuto appieno e felice, mai avrei potuto pensare di festeggiare un momento così speciale in un anno così triste per tutto il mondo, un anno in cui tutto è stato uno shock e un momento complicato per tutti. Per rispetto di quest’anno abbiamo quindi deciso di rinviare all’anno prossimo il nostro matrimonio. Sono contenta perché sarà ancora più magico: non saranno solo 2 cuori a portarci le fedi ma saranno 3 ?????? #valliniswedding2021