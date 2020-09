Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 28 settembre al 04 ottobre 2020

Vediamo l’oroscopo settimanale e la posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni secondo l’oroscopo di Paolo Fox: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

L’Oroscopo dal 28 settembre al 04 ottobre 2020, le previsioni della settimana dell’astrologo: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox dal 28 Settembre al 04 ottobre 2020

Oroscopo settimanale Paolo Fox Ariete: Settimana un po’ piatta in campo amoroso dove dovete cercare di dare più spazio al partner. La prossima, invece, porterà molte novità. Buona, al contrario, la sfera lavorativa dove ci saranno molte soddisfazioni e dove potrebbero arrivare molte occasioni. Coglietele al volo!!!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Confusione in amore è arrivato il momento di chiarire con il partner che le cose non funzionano. Ottimo, invece, il settore lavorativo anche se la settimana inizia molto lentamente. Attenzione ai primi mali stagionali!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Gemelli: Settimana all’insegna del successo, sia in campo lavorativo dove sono in arrivo cambiamenti e soddisfazioni sia in campo amoroso dove potete anche pretendere di più grazie all’influsso favorevole di Venere! Approfittatene!!!

Oroscopo dal 28 settembre al 04 ottobre previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Settimana positiva anche per voi cancerini!!! In amore dovrete solo fare attenzione all’utilizzo delle parole che a volte se troppo dure possono ferire mentre in campo lavorativo sono in arrivo molte soddisfazioni e la possibilità di fare qualcosa d’importante!!! Attenzione e calma!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Leone: Venere in transito positivo nel vostro cielo astrale aiuta e favorisce gli incontri. Ottime occasioni in campo lavorativo da cogliere al volo . Non fatevele scappare!!!!!!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Settimana all’insegna della fortuna. Una favorevole Venere aiuta ad ufficializzare un rapporto o a fare nuovi incontri. Buono anche il lavoro. Le giornate migliori sono quelle del week end!!!! Forza!!!!

Oroscopo Paolo Fox dal 28 settembre al 04 ottobre 2020: previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo settimanale Paolo Fox Bilancia: Settimana ricca di emozioni e cambiamenti. Cercate di dare più tempo alle relazioni interpersonali, ne hanno bisogno!!!!Cambiamenti previsti anche in ufficio, dove arriveranno nuove opportunità. Occhio alle spese!!!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Ohhh finalmente Venere torna positivo per voi, amici dello Scorpione e la settimana diventa interessante. Nel campo lavorativo avrete bisogno di cambiare qualcosa!!! Mantenete la calma!!!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Sagittario: Calma piatta in campo sentimentale dove siete in preparazione delle emozioni che arriveranno nei prossimi mesi. Settimana intensa, invece, per quanto riguarda il lavoro dove ci saranno tantissimi progetti da realizzare. Forza!!!!

Oroscopo Paolo Fox dal 28 settembre al 04 ottobre 2020 previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Anche per i nati sotto il segno del Capricorno questa sarà una settimana molto interessante per quanto riguarda la sfera sentimentale, ritorni di fiamma in vista!!! Ottimo anche il lavoro ed i nuovi progetti!! Siate creativi!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Acquario: Venere favorevole favorisce i nuovi incontri. E’ arrivato ormai il tempo di chiudere quelle storie che si trascinano da un po’…Buone opportunità lavorative in arrivo. Riposatevi!!!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Per voi è arrivato il momento dio fermarvi un po’ e riflettere. In amore cercate di non essere troppo frettolosi e di non giudicare subito gli altri. Rivincite in vista nel settore lavorativo nei confronti di quelle persone che vi hanno sempre ostacolato. Non correte rischi inutili!!!